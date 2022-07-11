Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içinde bulunan ve yaralanan 7 kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kardeşleri ile birlikte çocuk evlerine yerleştirildi, onlar aile hasreti çekmesin diye kendilerine 'Koruyucu aile' oldu

Kaynak: İHA

Solhan, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de otomobil ineğe çarptı: 7 yaralı - Son Dakika

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