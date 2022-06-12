Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

12.06.2022 17:41
Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Bingöl'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Bingöl'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Genç karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AFU 737 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
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