Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü

Bingöl'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü

2 saat önce

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Bingöl'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, System.String[]
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Bingöl- Genç karayolu İçmeler TOKİ Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serhat Işık idaresindeki 29 AY 092 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde polis ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:19 Kaynak: İHA

Bingöl, 3. Sayfa
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