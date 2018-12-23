Bingöl'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü
2 saat önce
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Bingöl
'de meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Bingöl- Genç
karayolu İçmeler
TOKİ Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serhat Işık idaresindeki 29 AY 092 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde polis ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:19 Kaynak: İHA
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