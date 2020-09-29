Bingöl'de bir otomobilde 8 kilogram esrar yakalanmasıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yolçatı köyündeki kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada, otomobilin koltuk altlarına gizlenmiş 6 poşet içinde 8 kilogram esrar bulundu.
Araçtaki 6 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:55 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de otomobilde 8 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika