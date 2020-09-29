Bingöl'de otomobilde 8 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de otomobilde 8 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'de bir otomobilde 8 kilogram esrar yakalanmasıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Bingöl'de bir otomobilde 8 kilogram esrar yakalanmasıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yolçatı köyündeki kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada, otomobilin koltuk altlarına gizlenmiş 6 poşet içinde 8 kilogram esrar bulundu. Araçtaki 6 şüpheli gözaltına alındı.

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