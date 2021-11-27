Bingöl'de otomobilin çarptığı çizgili sırtlan telef oldu - Son Dakika

Bingöl'de otomobilin çarptığı çizgili sırtlan telef oldu

Bingöl'de otomobilin çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan telef oldu.

Bingöl'de otomobilin çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan telef oldu. Alınan bilgiye göre, gece Bingöl- Karlıova kara yolu Çobantaşı köyü mevkisinde yola aniden çıkan çizgili sırtlana, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Sırtlan bir süre yol kenarında yaralı kaldıktan sonra kaçtı. Sürücünün, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğüne bildirmesi üzerine ekiplerce bölgede arama yapıldı. Ekipler, sabah sırtlanı telef olmuş halde buldu.

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