Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
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Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralıBİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında otomobillerin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:01 Kaynak: İHA
'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
BİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında otomobillerin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Genç
karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VKB 52 plakalı otomobille plakası öğrenilemeyen bir otomobili çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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