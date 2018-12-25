Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması

Bingöl'de Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması

18 dakika önce

Bingöl'de, bazı alanlarda geçici süreyle ilan edilen "özel güvenlik bölgesi" uygulaması uzatıldı.

Bingöl'de Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması, System.String[]
Bingöl'de, bazı alanlarda geçici süreyle ilan edilen "özel güvenlik bölgesi" uygulaması uzatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör saldırıları nedeniyle vatandaşların, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilerek, asayişi temin etmek için her türlü tedbirin alındığı bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Bingöl merkeze bağlı Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe ile Feratan bölgesi, Çır Yaylası, Merdiven Deresi ve Monçu Komu Bölgesi, Adaklı ilçesinin Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran bölgeleri, Solhan ilçesinin Yenibaşak-Doğuyeli bölgeleri, Yayladere ilçesinin Horivanik ve Tahkim dereleri, Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik Gökçedal bölgeleri, Kiğı ilçesinin Çomak Deresi, Karlıova ilçesinin Karacehennem Ormanları ile Yedisu ilçesinin Akımlı Yaylası bölgelerinde 26 Aralık 2018 ile 9 Ocak 2019 tarihlerinde "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği, vatandaşların belirtilen bölgelere girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:21 Kaynak: AA

Ortaçanak, Bingöl, Güncel
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