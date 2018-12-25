Bingöl'de Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması

Bingöl
'de, bazı alanlarda geçici süreyle ilan edilen "özel güvenlik bölgesi" uygulaması uzatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör saldırıları nedeniyle vatandaşların, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilerek, asayişi temin etmek için her türlü tedbirin alındığı bildirildi.
Açıklamada, bu kapsamda 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Bingöl merkeze bağlı Ortaçanak
, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe ile Feratan bölgesi, Çır Yaylası, Merdiven Deresi ve Monçu Komu Bölgesi, Adaklı
ilçesinin Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe
Vadisi, Genç
ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran bölgeleri, Solhan
ilçesinin Yenibaşak-Doğuyeli bölgeleri, Yayladere
ilçesinin Horivanik ve Tahkim dereleri, Kırköy
Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik Gökçedal bölgeleri, Kiğı ilçesinin Çomak Deresi, Karlıova
ilçesinin Karacehennem Ormanları ile Yedisu
ilçesinin Akımlı Yaylası bölgelerinde 26 Aralık
2018 ile 9 Ocak 2019 tarihlerinde "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği, vatandaşların belirtilen bölgelere girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.