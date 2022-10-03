Bingöl'de halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı - Son Dakika
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Bingöl'de halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı

03.10.2022 16:26
Bingöl'de halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı

Bingöl'de özel halk otobüsü şoförü Gani Alçiçek, araçta baygınlık geçiren kadın yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü.

Bingöl'de özel halk otobüsü şoförü Gani Alçiçek, araçta baygınlık geçiren kadın yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü.

Alçiçek yönetimindeki 12 M 0005 plakalı özel halk otobüsüne binen kadın, bir süre sonra baygınlık geçirdi.

Durumun kendisine iletilmesi üzerine Alçiçek, Kültür Caddesi mevkisindeyken araçta bulunanlara bilgi verdikten sonra hastaneye gitmek için güzergahını değiştirdi.

Alçiçek, yolcuyu Bingöl Devlet Hastanesine ulaştırdı.

O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bingöl'de halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı - Son Dakika
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