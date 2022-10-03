Bingöl'de halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı

Bingöl'de özel halk otobüsü şoförü Gani Alçiçek, araçta baygınlık geçiren kadın yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü.
Alçiçek yönetimindeki 12 M 0005 plakalı özel halk otobüsüne binen kadın, bir süre sonra baygınlık geçirdi.
Durumun kendisine iletilmesi üzerine Alçiçek, Kültür Caddesi mevkisindeyken araçta bulunanlara bilgi verdikten sonra hastaneye gitmek için güzergahını değiştirdi.
Alçiçek, yolcuyu Bingöl Devlet Hastanesine ulaştırdı.
O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.
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