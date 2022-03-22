Son dakika haber: Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğünde patlama: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğünde patlama: 2 yaralı

22.03.2022 13:58

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında mühimmat sevki esnasında patlama meydana geldi.

Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında mühimmat sevki esnasında patlama meydana geldi. Olayda 2 özel harekat polisi yaralandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 13.30 sularında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında bir patlama yaşandığı belirtildi. Açıklamada, "Patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat personelimiz Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır" denildi. - BİNGÖL

Son dakika haber: Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğünde patlama: 2 yaralı
Son dakika haber: Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğünde patlama: 2 yaralı
Son dakika haber: Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğünde patlama: 2 yaralı
Son dakika haber: Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğünde patlama: 2 yaralı
Son dakika haber: Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğünde patlama: 2 yaralı
Son dakika haber: Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğünde patlama: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğünde patlama: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğünde patlama: 2 yaralı - Son Dakika
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