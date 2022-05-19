Bingöl'de park halindeki araç küle döndü

Bingöl'ün Genç ilçesinde park halindeki araç alev alev yandı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, park halinde iken aniden yanmaya başladı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yanan araca müdahale etti ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL