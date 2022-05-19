Bingöl'de park halindeki araç küle döndü - Son Dakika
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Bingöl'de park halindeki araç küle döndü

19.05.2022 13:56
Bingöl'de park halindeki araç küle döndü

Bingöl'ün Genç ilçesinde park halindeki araç alev alev yandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde park halindeki araç alev alev yandı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, park halinde iken aniden yanmaya başladı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yanan araca müdahale etti ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Bingöl'de park halindeki araç küle döndü
Bingöl'de park halindeki araç küle döndü

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Genç'te hafif ticari araç yandı Genç'te hafif ticari araç yandı Bariyerleri aşıp alt geçide düşen tır ardından alev aldı Bariyerleri aşıp alt geçide düşen tır ardından alev aldı
Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Cumhuriyet Mahallesi, Tragger, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de park halindeki araç küle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de park halindeki araç küle döndü - Son Dakika
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