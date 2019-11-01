Son Dakika Haberleri: Bingöl'de park halindeki midibüs yandı
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de park halindeki midibüs yandı

Bingöl'de park halindeki midibüs yandı

6 saat önce

Bingöl'de gece saatlerinde park halindeki hastaneye ait midibüs yandı.

Bingöl'de park halindeki midibüs yandı, System.String[]

Bingöl'de gece saatlerinde park halindeki hastaneye ait midibüs yandı.


Olay, merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı hastaneye ait olduğu öğrenilen bir midibüs içinde gece saatlerinde yangın çıktı.Yangını fark edenler durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü.


Araçta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:24 Kaynak: İHA
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