Perisu Çayı'nın taşması sonucu ahır ve bahçeleri su bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Perisu Çayı'nın taşması sonucu ahır ve bahçeleri su bastı

22.04.2022 13:42

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Perisu Çayı'nın taşması üzerine 4 ahır ve bazı bahçeleri su bastı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Peri su Çayı'nın taşması üzerine 4 ahır ve bazı bahçeleri su bastı.

Karların erimesi sonucu çayda meydana gelen taşkın, ilçeye bağlı Çatak köyünü etkiledi. Taşkın nedeniyle köydeki 4 ahır ve bazı bahçelerde su baskını yaşandı.

Vatandaşlar, ahırlarındaki hayvanlarını tahliye ederken, AFAD ekipleri de bölgede çalışma başlattı.

AFAD ekiplerince, ahırları su altında kalanlara çadır verilecek.

İl Özel İdaresi ekipleri ise iş makineleriyle belirli noktalarda suyun akışını değiştirdi.

Köylülerden Medeni Berk Yasin, "İlkbaharda yağmur ve kar erimesi sonucu köyümüzü su bastı. Ahır ve bahçelerimiz su altında kaldı." dedi.

Perisu Çayı'nın taşması sonucu ahır ve bahçeleri su bastı
Perisu Çayı'nın taşması sonucu ahır ve bahçeleri su bastı
Perisu Çayı'nın taşması sonucu ahır ve bahçeleri su bastı
Perisu Çayı'nın taşması sonucu ahır ve bahçeleri su bastı

YORUMLAR
500
Çay taştı; tarım arazileri ile ev ve ahırları su bastı Çay taştı; tarım arazileri ile ev ve ahırları su bastı Barajlarda meydana gelen taşma sonucu yaşanan felakete ilişkin valilikten açıklama Barajlarda meydana gelen taşma sonucu yaşanan felakete ilişkin valilikten açıklama

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Perisu Çayı'nın taşması sonucu ahır ve bahçeleri su bastı - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Erdoğan'dan, Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: 3 şehidimiz var, 45 terörist etkisiz hale getirildi
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
13:55 Daha önce 'eskort' demişti, şimdi telefon hacklenme iddiası gündeme geldi: Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin arasında resmen savaş var
13:52 Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla başından vurarak öldüren caninin savunması pes dedirtti: Barışma isteğimi reddetti
13:47 Fenerbahçe Ozan Tufan defterini kapattı! Beşiktaş ile anlaşmaya varıldı
13:29 "Maske zorunluluğu kalkıyor mu?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt: Bu konuda çok detay vermeyeyim
12:48 BTP'nin genç lideri CHP'den milletvekili adayı olmaya nasıl bakıyor? BTP: Biz kız eviyiz, teklifleri değerlendiririz
12:40 Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi!
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 14:27:47. #1.12#
SON DAKİKA: Perisu Çayı'nın taşması sonucu ahır ve bahçeleri su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement