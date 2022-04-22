Perisu Çayı'nın taşması sonucu ahır ve bahçeleri su bastı - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Peri su Çayı'nın taşması üzerine 4 ahır ve bazı bahçeleri su bastı.
Karların erimesi sonucu çayda meydana gelen taşkın, ilçeye bağlı Çatak köyünü etkiledi. Taşkın nedeniyle köydeki 4 ahır ve bazı bahçelerde su baskını yaşandı.
Vatandaşlar, ahırlarındaki hayvanlarını tahliye ederken, AFAD ekipleri de bölgede çalışma başlattı.
AFAD ekiplerince, ahırları su altında kalanlara çadır verilecek.
İl Özel İdaresi ekipleri ise iş makineleriyle belirli noktalarda suyun akışını değiştirdi.
Köylülerden Medeni Berk Yasin, "İlkbaharda yağmur ve kar erimesi sonucu köyümüzü su bastı. Ahır ve bahçelerimiz su altında kaldı." dedi.
Kaynak: AA
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