Bingöl'de PKK'lı teröristlerce el bombası tuzaklanan sığınak imha edildi - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce el bombası tuzaklandığı belirlenen sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç kırsalında PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak, içerisinde de mühimmat ve malzeme olduğu bilgisi üzerine söz konusu bölgede "Yıldırım-9 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında, teröristlerce önceden kullanılan ve el bombası tuzaklanan sığınak tespit edildi.

Sığınak ile ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.