Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 2 sığınak bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ilçe kırsalında icra edilen operasyon kapsamında arazi araması yaptı.

Terör örgütü PKK tarafından kullanılan 2 sığınakta yapılan aramada, el yapımı patlayıcı, piknik tüpü, muhtelif yaşam malzemeleri ve gıda maddeleri ele geçirildi.

Sığınaklar ve malzemeler ekiplerce imha edildi.