Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak bulundu - Son Dakika
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Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak bulundu

10.04.2022 17:13

Son dakika haber... Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Kış-6 Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak ve malzemeler bulundu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Kış-6 Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak ve malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında arazi taraması gerçekleştirdi.

Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak ile içinde 11 mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemeleri bulundu.

Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak bulundu
Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak bulundu
Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak bulundu
Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak bulundu
Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak bulundu

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Son dakika 3. sayfa: Bingöl'de terör örgütüne ait 6 odalı sığınak imha edildi Son dakika 3. sayfa: Bingöl'de terör örgütüne ait 6 odalı sığınak imha edildi Son dakika haberi: MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberi: MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak bulundu - Son Dakika
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