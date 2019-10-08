Son Dakika Haberleri: Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 13 sığınak ve depo imha edildi
Son Dakika Güncel Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 13 sığınak ve depo imha edildi

Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 13 sığınak ve depo imha edildi

32 dakika önce

Bingöl kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 13 sığınak ve depo imha edildi.

Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 13 sığınak ve depo imha edildi, System.String[]

Bingöl kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 13 sığınak ve depo imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen çalışma sonucu terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapan zanlıların yakalanması, örgütün kullandığı sığınak ve barınakların belirlenerek imha edilmesine yönelik 30 Eylül'de başlatılan operasyon dün tamamlandı.

PKK/KCK iş birlikçilerine yönelik il genelinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u adli kontrol kararıyla, biri ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda yapılan istihbarı çalışmalar, yer göstermeler ve arazi aramalarında 13 sığınak ve depo tespit edildi.

Söz konusu sığınak ve depolarda kalaşnikof piyade tüfeği, 17 el bombası, 23 roketatar mühimmatı, 331 fişek, 240 elektrikli fünye, 15 metre infilaklı fitil, 4 telsiz, 3 dürbün, patlayıcı infilak ettirmede kullanılan çeşitli malzemeler, veri depolama aletleri ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi bulundu.

Sığınak ve depolar imha edildi.

Bingöl, Eylül, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:00 Kaynak: AA
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