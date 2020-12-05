Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 odalı sığınak imha edildi - Son Dakika

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 odalı sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Kiğı İlçe Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekipleri, Adaklı kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide yapılan aramada, teröristlerce önceden kullanılan ve içinde yaşam malzemesi bulunan 2 odalı sığınak tespit edildi.

Sığınak ve ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.