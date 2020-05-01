Bingöl'de PKK'nın cephaneliği ele geçirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, PKK'ya ait olduğu değerlendirilen çeşitli çaplarda 10 bin fişeğin yanı sıra çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla Yayladere ilçesine bağlı Kırköy kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Aramalarda, çeşitli çaplarda 10 bin fişek, 6 kalaşnikof tüfek, bir zagros keskin nişancı tüfeği, bir kanas keskin nişancı tüfeği namlusu, bir adet RPG-7 sevk fişeği, 3 silah üstü dürbünü, bir mesafe ölçer dürbün ve 30 palaska ele geçirildi.