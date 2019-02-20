Son Dakika Haberleri: Bingöl'de PKK Operasyonu: 11 Gözaltı

Bingöl'de PKK Operasyonu: 11 Gözaltı

1 saat önce

BİNGÖL'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de PKK Operasyonu: 11 Gözaltı, System.String[]
BİNGÖL'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız av tüfeği ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:45 Kaynak: DHA

PKK, Bingöl, Güncel
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