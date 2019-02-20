Bingöl'de PKK Operasyonu: 11 Gözaltı
1 saat önce
BİNGÖL'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
BİNGÖL'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız av tüfeği ve örgütsel doküman ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:45 Kaynak: DHA
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