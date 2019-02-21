Son Dakika Haberleri: Bingöl'de PKK Operasyonu: 4 Tutuklama

Bingöl'de PKK Operasyonu: 4 Tutuklama

1 saat önce

Bingöl'de polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinden 4'ü tutuklandı.

Bingöl'de PKK Operasyonu: 4 Tutuklama, System.String[]
Bingöl'de polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde örgütsel faaliyetlere devam ederek örgütün kırsal alanına eleman temin eden, örgüt mensuplarına gıda ve lojistik destek sağlayan, kullandıkları sosyal medya siteleri üzerinden örgütün propagandasını yapan kişileri tespit etti. 11 şüphelinin 2015 yılında Bingöl'de düzenlenen sokak eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlanan EYP'lerde de parmak izlerinin olduğu belirlendi. Şüpheliler yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:43 Kaynak: İHA

Bingöl, PKK, 3. Sayfa
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