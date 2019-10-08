Bingöl'de PKK'ya ağır darbe: 13 sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bingöl'de Jandarma ve MİT'in yaptığı ortak çalışmayla terör örgütü PKK/KCK yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 sığınak ve depo imha edildi, kalaşnikof, el bombaları, roket atar mühimmatları dahil çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yardım ve yataklık yapan 11 şüpheliye de işlem yapıldı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ile yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK/KCK yardım yataklık yapan şahısların yakalanması ve örgütün kullandığı sığınak ve barınakların tespit edilerek imha edilmesine yönelik operasyon başlatıldı. Terör örgütünün ana işbirlikçilerine yönelik Bingöl genelinde yapılan operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ekiplerin istihbari çalışmaları ve şüphelilerin yer göstermeleri sonrasında arazi aramalarında 13 sığınak ve depo tespit edildi. İmha edilen sığınak ve depolardan kaleşnikof silah, 17 det el bombası, 22 adet personel roket atar mühimmatı, 1 adet antitank roket atar mühimmatı, 300 adet mermi, 240 adet elektrikli fünye, 15 metre infilaklı fitil, 10 adet kaleşnikof şarjörü, gece görüş ve keskin nişancı dürbünleriyle birlikte çok sayıda, malzeme ve yiyecek ele geçirildi.



Valilik ele geçirilen malzemeleri açıkladı



İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ile 30 Eylül 7 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi veren Valilik, ele geçen malzemeleri açıkladı.



Açıklamada, "1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 10 adet kaleşnikof şarjörü, 17 adet el bombası, 22 adet anti personel roketatar mühimmatı, 1 adet antitank roketatar mühimmatı, 6 adet fişek 12,7 mm, 60 adet fişek 5,56 mm, 265 adet fişek 7,62 mm, 240 adet elektrikli fünye, 15 metre infilaklı fitil, 3 adet büyük telsiz, 1 adet el telsizi, 1 adet el telsiz anteni, 3 adet el telsiz mikrofonu, 2 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet lazermetre ve kılıfı, 22 adet patlayıcı patlatmak için alıcı devresi, 3 adet patlayıcı patlatmak için verici devresi, 6 adet patlayıcıya zaman ayarı vermek için kullanılan kol saati, 3 adet patlayıcı patlatmak için el telsizli devre, 13 adet patlayıcı patlatmak için elektronik devre kartı, 1 adet patlayıcı patlatmak için sayısal kodlu elektronik verici devresi, 1 adet invertör, 1 adet rms cihazı, kılıfı ve 2 adet kablosu, 1 adet batarya, bin 200 metre elektrik kablosu, 2 adet harddisk kablosu ve kılıfı, 3 adet flash bellek, 2 adet hafıza kartı, 2 adet aksiyon kamerası, 2 adet fotoğraf makinesi objektifi, 1 adet kıl suit (keskin nişancı kamuflajı), 4 adet kütüklük, 1 adet palaska, 90 adet pil, 2 adet hücum yeleği kayışı, 55 adet el bombası kılıfı ele geçirilmiştir" denildi.



Silah ve mühimmatın yanı sıra operasyonda yaklaşık 1 ton civarında yiyecek ile kıyafet ve barınma malzemeleri de ele geçirildiği aktarıldı.



Valilik ayrıca güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi. - BİNGÖL