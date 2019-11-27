Son Dakika Haberleri: Bingöl'de pkk'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildi
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Bingöl'de pkk'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildi

6 saat önce

Bingöl'de PKK'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildiBİNGÖL'de, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

Bingöl'de PKK'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildi

BİNGÖL'de, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karlıova ilçesine bağlı kızılağaç köyündeki Karacehennem Ormanları bölgesinde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada EYP yapımında kullanılan 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

Ele geçirilen amonyum nitrat operasyon bölgesinde imha edildi.

Bingöl'de pkk'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildi

Bingöl, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:38 Kaynak: DHA
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