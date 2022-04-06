Bingöl'de polis ekipleri vatandaşlara KADES'i tanıttı - Son Dakika
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Bingöl'de polis ekipleri vatandaşlara KADES'i tanıttı

06.04.2022 13:59
Bingöl'de polis ekipleri vatandaşlara KADES'i tanıttı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara KADES'i tanıttı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara KADES'i tanıttı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 177'inci Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle bir çalışma yaptı.

Merkez Üniversite Caddesi'nde kadınlara, yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve akıllı telefonlara uygulaması indirilerek kullanılan KADES (Kadın Acil Destek İhbar Sistemi) Uygulaması tüm yönüyle tanıtıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından KADES uygulamasının tanıtılması amacıyla oluşturulan stantta uygulamanın indirilip telefona yüklenmesi, kayıt olunma ve kullanılması, ihbar aşaması ve müdahale süreci, tek tuşla ulaşım kolaylığı gibi bilgiler broşürlerle de desteklenerek anlatıldı. - BİNGÖL

Bingöl'de polis ekipleri vatandaşlara KADES'i tanıttı

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Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, Polis, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de polis ekipleri vatandaşlara KADES'i tanıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de polis ekipleri vatandaşlara KADES'i tanıttı - Son Dakika
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