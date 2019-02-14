Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Polis Hdp'li Milletvekillerinin Yürüyüşüne İzin Vermedi

Bingöl'de Polis Hdp'li Milletvekillerinin Yürüyüşüne İzin Vermedi

44 dakika önce

Bingöl polisi, yürümek ve basın açıklaması yapmak isteyen HDP milletvekillerinin etrafında çember oluşturup yürümesine izin vermedi.

Bingöl'de Polis Hdp'li Milletvekillerinin Yürüyüşüne İzin Vermedi, System.String[]
Bingöl polisi, yürümek ve basın açıklaması yapmak isteyen HDP milletvekillerinin etrafında çember oluşturup yürümesine izin vermedi.

HDP Milletvekili Leyla Güven'in bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla başlattığı açlık grevine Bingöl'de HDP'liler destek vermek istedi. Aralarında HDP Muş Milletvekilleri Mensur Işık ve Şevin Coşkun ile Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'inde yer aldığı grup, Diyarbakır'a doğru yürüyüş yapmak istedi. Parti binası önünde önlem alan polis ekipleri, parti yöneticileriyle görüşüp grubun dağılmasını istedi. Binada bulunanlar küçük gruplar halinde dağılırken, Milletvekilleri Işık, Coşkun ve Aydemir yürüme girişiminde bulundu. Vekillerin etrafında çember oluşturup güvenlik önlemi alan polis, yürüyüşe izin vermedi. Ardından vekiller araçlarıyla alandan uzaklaştı.

Güvenlik güçlerinin bina etrafındaki güvenlik önlemi bir süre devam etti. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:56 Kaynak: İHA

Milletvekili, Polis, Halkların Demokratik Partisi, Bingöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MHP Lideri Bahçeli'den, HDP'li Temelli'nin Kürdistan Sözlerine Sert Yanıt HDP'li Nadir Yıldırım'dan Skandal Paylaşım: Çaresiz Olmadık Çünkü PKK Var!

Uyuşturucu Satıcıları, Filmleri Aratmayan Operasyonla Yakalandı Gelin Adayı, Görücü Usulü Tanıştığı Damat Adayını 40 Bin Lira Dolandırıp Kayıplara Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 17:40:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Polis Hdp'li Milletvekillerinin Yürüyüşüne İzin Vermedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]