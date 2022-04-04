Bingöl'de Ramazan ayında kar mesaisi - Son Dakika
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Bingöl'de Ramazan ayında kar mesaisi

04.04.2022 15:29

Bingöl'de Ramazan ayında kar mesaisi Bingöl'ün Solhan ilçesinde ekipler, karla kaplı mezra yollarını ulaşıma açmak için yoğun bir çaba sarf ederken, hayvanlarına yem ulaştırmada zorlanan besicilere de yardım ediyor.

Bingöl'de Ramazan ayında kar mesaisi

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde ekipler, karla kaplı mezra yollarını ulaşıma açmak için yoğun bir çaba sarf ederken, hayvanlarına yem ulaştırmada zorlanan besicilere de yardım ediyor.

Bingöl'ün genelinde bahar havası hakim olurken, Solhan ilçesine bağlı yüksek rakımlı mezralarda karla mücadele sürüyor. İl Özel İdareye bağlı ekipler, Solhan ilçesi Arslanbeyli köyü Gıldar mezrasında yer yer 2 metreyi aşan yoldaki karları temizliyor. Bölgede çetin geçen kış şartları nedeniyle de hayvanlarına yem ulaştırmayan besiciler de zor dönemler yaşıyor.

Ekipler, ulaşımda sorun yaşayan besicilerin hem yollarını açıyor hem de yemlerini ulaşım olduğu bir noktaya kadar taşıyor.

Bingöl'de Ramazan ayında kar mesaisi
Bingöl'de Ramazan ayında kar mesaisi
Bingöl'de Ramazan ayında kar mesaisi

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Bingöl, Solhan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de Ramazan ayında kar mesaisi - Son Dakika


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