Bingöl'de rekor kırıldı, 92 köy yeni asfalt yola kavuştu - Son Dakika

Bingöl'de rekor kırıldı, 92 köy yeni asfalt yola kavuştu

Bingöl'de rekor kırıldı, 92 köy yeni asfalt yola kavuştu Bingöl'da valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından bu yıl köylere hizmet götürmek için yapılan çalışmalarda rekor kırıldı, 92 köy için 280 kilometrelik asfalt yapıldı.

Bingöl'de rekor kırıldı, 92 köy yeni asfalt yola kavuştu

BİNGÖL - Bingöl'da valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından bu yıl köylere hizmet götürmek için yapılan çalışmalarda rekor kırıldı, 92 köy için 280 kilometrelik asfalt yapıldı. Bazı köylerin ilk defa asfaltla çalıştığı kentte, bir köye ise 14'üncü kez vurulan sondajla su bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de vatandaşa hizmet götürülmesi için her türlü çalışma sahada yapılıyor. Bu kapsamda Bingöl'de İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından 114 iş makinesi ve 287 personel ile pandemi süreci de dikkate alınarak gerekli sağlık tedbirleriyle sahada ki çalışmalar hızlandırıldı. Bu kapsamda bu yıl köy yollarının asfaltlanması için 42 milyon lira ödenek ayrıldı. Güçlü filosu ve tecrübeli personelleri ile Haziran ayı içerisinde çalışmalara başlayan ekipler, 3 aylık sürede bir rekora imza atarak 280 kilometre asfalt döküp, 92 köy yolunu yenileyerek rekor kırdı. Gurup yollara bitümlü sıcak karışım BSK asfalt dökülürken köy yolları ise birinci ve ikinci kat asfalt ile kaplandı. Öte yandan köy içine parke taşı serimi yapılırken sondajlar vurularak suyu yetersiz köylerinde suya kavuşturulduğu aktarıldı.

"Bu yıl 42 milyon lira bütçe ayrıldı"

114 iş makinesi ve 287 personel ile çalışmalarını yürüttüklerini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, "Bu 114 iş makinemizin 15 tanesi 13 milyon lira bütçe ile filomuza kattık. Güçlenen bu araç filomuz ile beraber köylerimize hizmetlerimizi daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde kavuşturacağız. 2020 yılı asfalt çalışmalarımıza yağışların durmasıyla beraber Haziran ayı itibari ile başladık. 2020 yılında KÖYDES ve İl Özel İdaresi olarak yol ve asfalt işlerinde kullanılmak üzere yaklaşık 42 milyon lira bütçe ayırdık. Bu bütçemiz ile toplamda 92 yerleşim yerimize 190 kilometre ikinci kat asfalt, 90 kilometre birinci kat asfalt ve 10 kilometre de bitümlü sıcak karışım olan BSK asfalt olmak üzere toplamda 280 kilometre asfaltımızı köylerimize kavuşturduk. Yine il genelinde bin köy içi parke taşı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"İlk defa asfalta kavuşan köyler oldu"

Bu yıl birçok köye hizmet götürdüklerini dile getiren Üçgül, " Ama bu köyler içerisinde ben 3 tane köyümüze parantez açmak istiyorum. Bunlar Balpınar, Karer Bölgesine bağlı Dallıtepe ve Genç ilçesine bağlı Çaytepe köylerimizdir. Balpınarı ve Dallıtepe köylerimiz bu yıl ilk defa asfalta kavuştu. Tabi 2 köyümüz doğal güzellikleri ile bilinen köylerimizdir. Bundan dolayı sürekli ziyaret edilmektedir. Bu köy yolları asfaltlanmasıyla beraber gerek köy sakinleri gerekse diğer vatandaşlar artık bu yollarımızı daha konforlu bir şekilde kullanabilecekler. Çaytepe köyümüzde yıllardır yaşanan bir su sorunu vardı. Bu köyümüzü suyu vardı ama yetersizdi. Bu güne kadar 13 sondaj vuruldu ama su bulunamadı. Bu yıl jeofizik mühendisleri ile titiz bir çalışma yürüttük. 14. sondajımızda suyu bulduk. Bu suyumuzun debisi saniyede 5 litre. Bu debi ile de su ihtiyacı karşılanmış olacak" diye konuştu.

"Rekor kırıldı, bir sezonda ulaşılmış en yüksek rakama ulaşıldı"

Üçgül, "Temel gayemiz Merkezden İlçelere, İlçelerimizden köylerimize, insanın yaşadığı her yere hizmet taşımak ve herkesin yaşadığı yerde mutlu olmasını sağlamaktır.Biz bu yıl köylerimize 280 kilometre uzunluğunda asfalta kavuşturduk. Bu rakam bir sezon içerisinde bu güne kadar ulaşılmış en yüksek rakamdır. 2021 yılın da köylerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bütçe imkanları dahilinde bu hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Hizmetlerin köylere gitmesini sağlayana çalışanlarımı Temmuz ve Ağustos aylarında yaklaşık 40 derece sıcaklığın altında büyük bir sabır ve gayretle yürüttüler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye kaydetti.

"BSK asfaltı yaygınlaştırmayı planlıyoruz"

Geçen yıl Yamaç yolunun 5 kilometrelik kısmında BSK asfalt çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayan Üçgül, "Bu yıl da kalan 4,5 kilometrelik kısmında şuan itibari ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Diğer yandan Düğernan, Aşağıköy, Çiris, Ortaköy, Şaban, Yelesen grup köy yolunun 6 kilometrelik kısmında BSK asfalt çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bu grup yollarımızda BSK asfaltı yaygınlaştırmayı planlıyoruz. 2021 yılında diğer grup köy yollarına da BSK asfaltı kullanacağız. Vatandaşlarımız memnun ve bize olumlu geri dönüşler oluyor. Tabi 1 yıl içerisinde tüm köy yollarını bitirmek mümkün değil. Bizde bunları bütçe imkanları dahilinde yıllara programlandıracağız"ifadelerini kullandı.

Bingöl'de rekor kırıldı, 92 köy yeni asfalt yola kavuştu

Çaytepe, Haziran, Valilik, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de rekor kırıldı, 92 köy yeni asfalt yola kavuştu - Son Dakika

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