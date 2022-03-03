Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

03.03.2022 09:51

Bingöl'de sağanağın ardından su basan bazı iş yerlerinde hasar oluştu.

Bingöl'de sağanağın ardından su basan bazı iş yerlerinde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanağın ardından Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki mobilya satışı yapan bir iş yeri, 1 market ve 1 restoranın bodrum katlarını su bastı.

Market sahibi Murat Bayrak, iş yerinin bodrum katının su altında olduğunu belirterek, "Daha önce de iş yerimiz su altına kalmıştı." dedi.

Ramazan Bakır da bazı mobilya eşyalarının sular altında kaldığını, bazı cihazların da zarar gördüğünü kaydetti.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

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Market, Bingöl, Şehit, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı - Son Dakika


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