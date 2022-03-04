Bingöl'de sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Bingöl'de sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı

04.03.2022 00:14

Bingöl'de sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı Bingöl'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası birçok iş yerinin deposunu su bastı.

Bingöl'de sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı

BİNGÖL - Bingöl'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası birçok iş yerinin deposunu su bastı.

Bingöl merkezde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerine sağanak yağışa döndü. Gece etkili olan yağışın ardından kent merkezindeki birçok iş yerini ve iş yerlerine ait depoları su bastı. Merkeze bağlı Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan mobilyacı, pideci ve mini marketin alt katlarındaki depoları sağanak sonrası su doldu. Olay sonrası iş yerlerinin depolarındaki malzemeler kullanılmaz hale gelirken, işletmeciler hortum yardımıyla biriken suyu tahliye etmeye başladı.

Bingöl'de sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı
Bingöl'de sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı
Bingöl'de sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı

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Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

Bingöl, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı - Son Dakika


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