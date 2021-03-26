Bingöl'de sağanaktan etkilenen vatandaşlar için bakanlıklardan ödenek talep edildi - Son Dakika

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, sağanak nedeniyle mağdur olan vatandaşların zararının telafi edilmesi için ilgili bakanlıklardan ödenek talebi yapıldığını bildirdi.

Vali Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Mart'ta kentte yoğun yağışa bağlı sel felaketi ve kuvvetli fırtına yaşandığını anımsattı.

Buna bağlı olarak farklı düzeylerde hasarlar gerçekleştiğini belirten Ekinci, bu süreçte can kaybının yaşanmamış olmasının en büyük tesellileri olduğunu ifade etti.

Valilik ve belediye ekiplerinin ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu ve duruma müdahale ettiğini aktaran Ekinci, şunları kaydetti:

"Kurumlarımız mağduriyetlerin giderilmesi ve felaketin izlerinin bir an önce silinmesi için el ele gece gündüz çalışmışlardır. Afetin hemen ardından Türk Kızılay Bingöl Şubesi tarafından mağdur 14 aileye gıda kolisi ve temizlik seti ulaştırılmış, psikososyal destek ekiplerimizce gerekli sosyal hizmet müdahaleleri yapılarak zarar gören ailelerden sosyal ve ekonomik destek amaçlı başvurular alınmıştır.

Afet sonrası hasar tespit çalışmalarına bağlı olarak vatandaşımızın uğradığı zararın bir an önce telafi edilmesi için ilgili bakanlıklardan ödenek talebi yapılmıştır. Bu ödenekler aktarıldığında ivedilikle mağdur vatandaşlarımıza ulaştırılacak, en kısa zamanda yaralar sarılacaktır. Dün olduğu gibi bugün de yarınlarda da en hızlı ve etkin şekilde hemşehrilerimizin yanında, emrinde ve hizmetinde olacağız."