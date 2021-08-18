Sağlık çalışanları düşük riskli iller kategorisinde yer almak için çalışıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) haritasında yüksek riskli iller arasında bulunan Bingöl'de, toplumsal bağışıklığın artırılması için başlatılan çalışmalarda mesafe katediliyor.

Bingöl'de, son 1 haftada, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan yoğun çalışma planı sonucunda yaklaşık 30 bin kişinin aşılanması yapılarak yüzde 7'lik bir artış sağlandı.

En az bir doz aşı olanların oranı yüzde 57,1 yükselerek çok yüksek riskli illerden yüksek riskliye geçen Bingöl'de, hedef bu oranı 2 hafta içerisinde yüzde 65'e yükseltmek.

Valilik koordinesinde sahada görevli sağlık ekiplerinin sayısı artırılırken, özellikle esnaf, işçi ve diğer meslek gruplarından kişilerin aşılanması için çalışma yürütülüyor.

Nüfusun büyük bir bölümü kırsal alanda yaşayan Bingöl'de, bütün köylerde aşılama faaliyeti gerçekleştiren ekipler, bu köylerin tamamında ikinci tur aşı çalışmasını da tamamlamak üzere.

Sağlık çalışanları, özellikle fabrikalarda vardiya saati fark etmeksizin işçilerin aşılamalarını gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, AA muhabirine, son dönemde yapılan çalışmalarla vatandaşların aşıya duyarlılık göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Özellikle mobil ekiplerin aşıları vatandaşların evine kadar götürmesinin aşı oranında ciddi artışa neden olduğuna işaret eden Gündoğdu, vatandaşları aşı konusunda bilgilendirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

"Köylerimizde hiç aşı yaptırmayanların birinci doz aşılarını bu hafta itibarıyla bitireceğiz"

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle özellikle kapalı alanlarda yoğunlukların artacağını ve bu durumun da özellikle vaka sayılarının ve riskin tekrar yükselmesine sebep olabileceğini belirten Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Bu dönem gelmeden özellikle esnafımızla ilgili çalışmalara hız vermekteyiz. Esnafımızın özellikle farkındalıklarının artırılması, hijyen kurallarına uyulup, uyulmamasıyla ilgili diğer kurumlarımızla çalışmalarımız hızla devam etmekte. Geçen hafta yapılan çalışmalarla yaklaşık 30 bin vatandaşımızı aşılamıştık. Tabii bu da yüzde 7'lik bir artışa sebep olmuş ve nihayetinde turuncu kategoriye geçtik. Hedefimiz en kısa süre ilimizi mavi kategoriye geçirmek. Bununla ilgili özellikle saha ekiplerimizin de köylere yaptığı çalışmalar devam etmekte. Bundan bir ay önce birinci turla bütün köylerimizi dolaşmıştık. Bu hafta içerisinde ikinci turla köylerimizde 1. doz aşısını yapanları ikinci aşısını, hiç aşı yaptırmayanların da birinci doz aşılarını bu hafta itibarıyla bitireceğiz. Bundan sonraki süreçte de özellikle merkezlerimizdeki çalışmalar devam etmekte."

"Ertelemelerinden dolayı aşılarını yaptırmadıklarını görüyoruz"

Genç nüfusun bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Gündoğdu, "Bize gelen bilgilerde vatandaşların çoğu ertelemelerinden dolayı aşılarını yaptırmadıklarını görüyoruz. Gerçekten pandemide en ufak esnemede ciddi sorunlarla karşılaşıldığını görüyoruz. Gerek vaka sayılarının artması gerekse de aşı çalışmalarının sekteye uğraması pandemiyle mücadelede hem sağlık çalışanlarını geride bırakma hem de ilimiz için büyük bir sorun oluşturabilir." dedi.

İki hafta içinde sarı kategoriye ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Gündoğdu, "Daha sonrasında da çalışmalara hız kesmeden devam ederek maviye ulaşmak hedefimiz. Son dönemlerde özellikle vatandaşlarımızın göstermiş olduğu rağbet ve sağ duyuları bizi ziyadesiyle memnun bırakmakta. Özellikle sağlık çalışanlarının yoğun gayretleri vatandaşların da ilgisi önümüzdeki süreçte önce sarıya sonra da maviye geçeceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu. Gündoğdu, sağlık çalışanlarına ve aşı olan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

"Gençlere aşı olmalarını tavsiye ederim"

Çalıştığı tuğla fabrikasında ilk doz aşısı yapılan 25 yaşındaki Hamza Vural, kendilerine bu imkanı sağlayan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Benim gibi aşı olmayan gençlere aşı olmalarını tavsiye ederim." dedi.

Mobil aşı ekibinde yer alan sağlık memuru Abdulbaki Gengörü de kent merkezinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydederek, "Aşkla ve şevkle çalışıyoruz, amacımız milletimizi, toplumlumuzu kurtarabilmektir. Bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.