Bingöl'de sağlık çalışanları için siper üretimi başladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Bingöl'de sağlık çalışanları için siper üretimi başladı - Son Dakika

Bingöl'de sağlık çalışanları için siper üretimi başladı

6 saat önce

Bingöl'de sağlık çalışanları için siper üretimi başladı Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi'nde, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretimi, gönüllü öğretmenler tarafından 3D yazıcılarla yapılmaya başlandı.

Bingöl'de sağlık çalışanları için siper üretimi başladı

BİNGÖL - Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi'nde, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretimi, gönüllü öğretmenler tarafından 3D yazıcılarla yapılmaya başlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs salgını ile mücadelede sağlık çalışanları için Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM), yüz koruyucu siper üretimi başladı.Yüz koruyucu siperin üretilmesi için gerekli tasarım ve altyapı desteği çalışmalarının ardından üretime geçen merkez, 3D yazıcılarla yüz koruyucu siper prototip üretimine geçti. Merkezdeki gönüllü öğretmenler, günlük 20 adet üretimi yapılan yüz koruyucu siperlerin kentte bulunan sağlık çalışanlarına ulaştırılmaya başlandığını aktarıldı.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Merkez Müdürü Mahmut Yılmaz,"Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan, ülkemizde de görülmeye başlayan korona virüs vakaları artmaktadır. Biz, ülke genelindeki Bilim ve Sanat Merkezleri bir araya gelip sağlık çalışanlarımız için siper maske üretme kararı aldık. Bu siper maskeleri de 3 boyutlu yazıcılarda tasarlayıp, çıktısını alıp sağlık çalışanlarıyla paylaşmayı planladık. Yerelde de sadece BİLSEM olarak sınırlı kalmadık. İlimizde bakanlığımıza bağlı tüm okullardaki 3D yazıcıları topladık ve maskeleri üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Bingöl'de aylık hedef 600 siper üretimi

Gönüllü öğretmenlerle üretim yaptıklarını aktaran Yılmaz, "BİLSEM'ler olarak ülke genelinde günlük hedefimiz bin tane aylık ise 30 bin tane olmak üzere planladık. İlimizde de günlük hedefimiz 20, aylık hedefimiz ise 600 adet. Tabi 3D yazıcılarımızın artmasıyla bu sayıyı arttırıp seri üretime tamamen geçmeyi planlıyoruz. Malum idari izinli olduğumuz bir dönemdeyiz, çalışanları asgari düzeyde tuttuğumuz bir dönemdeyiz. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Akşamları saat 22.00'lere kadar da üretime devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bingöl'de sağlık çalışanları için siper üretimi başladı

Bingöl, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:29 Kaynak: İHA

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