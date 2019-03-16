Bingöl'de Sağlık Çalışanlarından Kan Bağışı

Bingöl Devlet Hastanesi
Başhekimliğinin talebiyle Kızılay
Bölge Müdürlüğünce "her bağış yeni bir hayattır" sloganıyla hastanede kurulan kan bağışı standında sağlıkçılar kan bağışında bulundu.
Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimliğince, "her bağış yeni bir hayattır" sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.
Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Ekin
, ülkede ciddi oranda kan, kan ürünleri, organ bağışı gibi bağışlara sürekli taleplerin arttığını söyledi.
Gelen taleplere karşılık vermek amacıyla Kızılay Bölge Müdürlüğü aracılığıyla hastanede etkinlik düzenlediklerini ifade eden Ekin, şöyle devam etti:
"Kızılay ekibini buraya davet ettik. Burada kan, kök hücre ve organ bağışında bulunmak için çalışanlarımızı ve halkımızı kurulan stantlarımıza davet ettik. Herkesin bir gün kana ve organa ihtiyaç duyabileceğini düşünerek hareket etmesini istiyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu çalışmalarımız devam edecek."
Daha sonra Ekin ve sağlık çalışanları kan bağışında bulundu.