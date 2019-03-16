Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Sağlık Çalışanlarından Kan Bağışı

Bingöl'de Sağlık Çalışanlarından Kan Bağışı

1 saat önce

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimliğinin talebiyle Kızılay Bölge Müdürlüğünce "her bağış yeni bir hayattır" sloganıyla hastanede kurulan kan bağışı standında sağlıkçılar kan bağışında bulundu.

Bingöl'de Sağlık Çalışanlarından Kan Bağışı, System.String[]
Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimliğinin talebiyle Kızılay Bölge Müdürlüğünce "her bağış yeni bir hayattır" sloganıyla hastanede kurulan kan bağışı standında sağlıkçılar kan bağışında bulundu.

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimliğince, "her bağış yeni bir hayattır" sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Ekin, ülkede ciddi oranda kan, kan ürünleri, organ bağışı gibi bağışlara sürekli taleplerin arttığını söyledi.

Gelen taleplere karşılık vermek amacıyla Kızılay Bölge Müdürlüğü aracılığıyla hastanede etkinlik düzenlediklerini ifade eden Ekin, şöyle devam etti:

"Kızılay ekibini buraya davet ettik. Burada kan, kök hücre ve organ bağışında bulunmak için çalışanlarımızı ve halkımızı kurulan stantlarımıza davet ettik. Herkesin bir gün kana ve organa ihtiyaç duyabileceğini düşünerek hareket etmesini istiyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu çalışmalarımız devam edecek."

Daha sonra Ekin ve sağlık çalışanları kan bağışında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:32 Kaynak: AA

Kızılay, Devlet Hastanesi, Bingöl, Güncel
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