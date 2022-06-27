Bu kapsamda Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı köyündeki sağlık evinde çalışma yürüten ekipler iç ve dış cephenin sıvasını yenileyerek, boya yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kent genelinde sağlık kuruluşlarının çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de sağlık evinin onarımı yapıldı - Son Dakika

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