Bingöl'de sağlık evinin onarımı yapıldı - Son Dakika
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Bingöl'de sağlık evinin onarımı yapıldı

27.06.2022 15:40
Bingöl'de sağlık evinin onarımı yapıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bulunan sağlık evinde bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bulunan sağlık evinde bakım ve onarım çalışması yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kent genelinde sağlık kuruluşlarının çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı köyündeki sağlık evinde çalışma yürüten ekipler iç ve dış cephenin sıvasını yenileyerek, boya yaptı.

Bakım ve onarım çalışması tamamlanan sağlık evi vatandaşların tekrar hizmetine sunuldu.

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Meski, Asfalt Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor Meski, Asfalt Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de sağlık evinin onarımı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de sağlık evinin onarımı yapıldı - Son Dakika
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