Son Dakika Haberleri: Bingöl'de şah damarı anjiyografisi gerçekleştirildi
Son Dakika Güncel Haber

Bingöl'de şah damarı anjiyografisi gerçekleştirildi

1 saat önce

Bingöl Devlet Hastanesinde Karotis (şah damarı) anjiyografisi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Bingöl'de şah damarı anjiyografisi gerçekleştirildi, System.String[]

Bingöl Devlet Hastanesinde Karotis (şah damarı) anjiyografisi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karotis damar tıkanıklıklarının ülke ve dünyada inmenin en önemli sebeplerinden biri olduğu belirtildi.

Karotisin, hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve sigara damarların tıkanmasında başlıca sebepler olduğu kaydedilen açıklamada, bu hastalara anjiyografi yapılarak damar tıkanıklığının saptanması ve uygun olan hastalarda da stent takılarak tedavi edilmesi inmeden korumada modern ve etkili bir tedavi yöntemi olduğu bildirildi.

Hastaneye gelen 66 yaşındaki bir hastaya, ilk defa şah damarı anjiyografisi başarılı bir şekilde yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bingöl Devlet Hastanesi anjiyografi laboratuvarında bugüne kadar bin 621 anjiyo yapıldı. Son bir yılda 605, açıldığı günden bugüne toplam bin 621 anjiyonun yapıldığı Bingöl Devlet Hastanesi anjiyografi laboratuvarı, haftanın her günü 24 saat hizmet vermektedir. Anjiyografi laboratuvarının açılmasıyla il dışı sevklerde önemli azalmalar olmuş, vatandaşlarımıza ilimizde hizmet verilmeye başlanmıştır."

Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek arkadaşını bıçaklayıp yanında sigara içen kız sosyal medyada viral oldu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü Şarkıcı İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı Başkan Yavaş'tan çalışan annelere müjde: Çocuk bakımevleri hizmete girecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 15:04:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de şah damarı anjiyografisi gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]