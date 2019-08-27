Bingöl'de şah damarı anjiyografisi gerçekleştirildi

Bingöl Devlet Hastanesinde Karotis (şah damarı) anjiyografisi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karotis damar tıkanıklıklarının ülke ve dünyada inmenin en önemli sebeplerinden biri olduğu belirtildi.

Karotisin, hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve sigara damarların tıkanmasında başlıca sebepler olduğu kaydedilen açıklamada, bu hastalara anjiyografi yapılarak damar tıkanıklığının saptanması ve uygun olan hastalarda da stent takılarak tedavi edilmesi inmeden korumada modern ve etkili bir tedavi yöntemi olduğu bildirildi.

Hastaneye gelen 66 yaşındaki bir hastaya, ilk defa şah damarı anjiyografisi başarılı bir şekilde yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bingöl Devlet Hastanesi anjiyografi laboratuvarında bugüne kadar bin 621 anjiyo yapıldı. Son bir yılda 605, açıldığı günden bugüne toplam bin 621 anjiyonun yapıldığı Bingöl Devlet Hastanesi anjiyografi laboratuvarı, haftanın her günü 24 saat hizmet vermektedir. Anjiyografi laboratuvarının açılmasıyla il dışı sevklerde önemli azalmalar olmuş, vatandaşlarımıza ilimizde hizmet verilmeye başlanmıştır."