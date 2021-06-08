Bingöl'de saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı - Son Dakika

Bingöl'de saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Bingöl'de saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Bingöl'de saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 KE 708 plakalı kamyon, Karlıova- Erzurum kara yolunun 2'nci kilometresinde yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada kamyondaki saman çuvalları yol kenarına saçıldı.

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