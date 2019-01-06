Bingöl'de 'Sarıkamış Şehitlerine Saygı Yürüyüşü'

Bingöl'de 'Sarıkamış Şehitlerine Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.

Bingöl'de 'Sarıkamış Şehitlerine Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.



Bingöl Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış şehitlerini anmak için yürüyüş düzenlendi. Valilik önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile Genç Caddesi üzerinde bulunan Şehitler Anıtı'na doğru yürüdü. Soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeyen kalabalık salavat getirdi. Şehitler Anıtı önüne gelen kalabalık, İl Müftüsü Muharrem Genç'in okuduğu duanın ardından dağıldı.



Yürüyüşe katılan Vali Kadir Ekinci, "Sarıkamış'ta yaklaşık 100 yılın üzerinde bir süre önce eksi 30, eksi 40 derecelerde Allah'u Ekber Dağları'nda toplam 90 bin şehidimizi Hakk'ın rahmetine uğurladık. O gün vatan onlardan canlarını vermeyi bekliyordu, kanlarını akıtmayı bekliyordu onlar da onu yaptılar. Bugün de bizden vatan için, millet için, bayrak için, ezan için daha fazla çalışmayı ve bu milleti hak ettiği müreffeh seviyeye ulaştırmayı bekliyor. Dolayısıyla o gün ecdadımızın yapmış olduğu kahramanlığı bugün de bizler daha fazla çalışarak yapmak durumundayız. Bu üzücü olayı bugün anarken tabii gençlerimize de bu tarihi unutturmamak gibi özel bir gayemiz var. Ümit ediyoruz ki tüm ruhlarında bu milletin, bu devletin aziz olmasını düşünen küçük kardeşlerimiz, bu aziz şehitlerimizin hatırına bu millet için ellerinden geleni yapmaya devam edecekler. Rabbim bir daha bu tür acıları yaşatmasın. Bugün belki biraz üşüdük ama bunun kat ve kat fazlasıyla bir soğukta şehit olan kardeşlerimizi yad etmiş olduk" dedi.



Yürüyüşe Vali Ekinci'nin yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİNGÖL

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