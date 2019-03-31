Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Seçmen Yağmur Altında Sandığa Gitti

Bingöl'de Seçmen Yağmur Altında Sandığa Gitti

40 dakika önce

BİNGÖL'de seçmen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya yağmur yağışı altında gitti.

Bingöl'de Seçmen Yağmur Altında Sandığa Gitti, System.String[]
BİNGÖL'de seçmen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya yağmur yağışı altında gitti.

Kentte kurulan 773 sandıkta 185 bin 419 seçmenin oy kullanacağı Bingöl'de, oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren yağmur yağışına rağmen oy kullanacakları, sandıkları gidip tercihlerini yapıyor.

Seçmenlerden Vecdi Arıkız, sonucun hayırlı olmasını dileyip, "Biz vatandaşlık yapıp oyumuzu kullandık. İnşallah hem Bingöl için hem de Türkiye için hayırlara vesile olur" dedi. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:50 Kaynak: DHA

Bingöl, Güncel
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