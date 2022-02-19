Üye Girişi
Bingöl'de şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetim sürüyor - Son Dakika

Bingöl'de şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetim sürüyor

19.02.2022 15:30
Bingöl'de şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetim sürüyor

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda Bingöl Şehirler Arası Otobüs Terminali trafik kontrol noktasında otobüsleri denetledi.

Durdurulan yolcu otobüslerinde sürüş bilgileri ile araç lastiklerini kontrol eden polis ekipleri, sürücüleri maksimum araç kullanabilecekleri süreye ilişkin hatırlatmalarda bulundu ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarı yaptı.

Trafik polisleri, Bingöl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde günlük yaklaşık 40 otobüsü denetliyor.

YORUMLAR
500
Bingöl'de şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetim sürüyor Bingöl'de şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetim sürüyor Kumandalı sistemi polis çözdü, ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı Kumandalı sistemi polis çözdü, ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı Bilecik'te şüphe üzerine durdurulan araçta cephanelik çıktı Bilecik'te şüphe üzerine durdurulan araçta cephanelik çıktı

Şehirler Arası Otobüs, Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetim sürüyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:29 Gerilim artıyor! Putin'in denetiminde gerçekleşen nükleer tatbikat başladı!
15:24 Süper Lig'de tarihi gün! Teknik direktör Adem Büyük, Antalyaspor maçında kendini oyuna aldı
15:22 Günlerdir her yerde aranıyordu! Ünlü oyuncu ölü bulundu, eşi yıkıldı
15:03 Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
15:02 "Şöhret için soyunurum" sözü bu kez ev satmak için kullanıldı: Evlerini satmak için çırılçıplak poz verdiler
14:52 Alanya'da deniz anaları sahile vurdu! Ağırlıkları 2 ile 5 kilogram arasında
14:50 Migros işçilerinin yaptığı eylemin simgesi oldu: Gülabi Aksu'nun gözyaşları!
14:47 Saran Group, Süper Lig TV için ne önerdi? İşte o detaylar
14:46 Aygün Aydın'dan süper mini pozlar!
13:52 Gelin evinin kapısında damattan ters köşe, konukların bile ağzı açık kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 15:36:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik denetim sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement