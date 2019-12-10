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Bingöl'de şehit olan Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Bingöl'ün Genç ilçesinde görev yaptığı karakolda gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım için Ahmet Hamsi Akseki Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:54 Kaynak: AA
Bingöl'ün Genç ilçesinde görev yaptığı karakolda gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım için Ahmet Hamsi Akseki Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
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