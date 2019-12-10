Son Dakika Haberleri: Bingöl'de şehit olan Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Bingöl'de şehit olan Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bingöl'de şehit olan Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Bingöl'ün Genç ilçesinde görev yaptığı karakolda gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım için Ahmet Hamsi Akseki Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde görev yaptığı karakolda gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım için Ahmet Hamsi Akseki Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Bingöl'de şehit olan Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:54 Kaynak: AA
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