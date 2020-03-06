Bingöl'de şehit ve gazi ailelerinden, Mehmetçiğe destek - Son Dakika
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Bingöl'de şehit ve gazi ailelerinden, Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Bingöl'de şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla düzenlenen programda dev Türk bayrağı açılarak, Mehmetçik destek açıklaması yapıldı.

Bingöl'de şehit ve gazi ailelerinden, Mehmetçiğe destek, System.String[]

Bingöl'de şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla düzenlenen programda dev Türk bayrağı açılarak, Mehmetçik destek açıklaması yapıldı.


Bingöl Şehit Aileleri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK), Suriye'deki Bahar Kalkanı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçiğe destek olmak amacıyla "Şehitlere Saygı" açıklaması düzenledi. Genç Caddesi Dörtyol saat kulesi önünde Cuma namazının ardından açıklama yapmak için toplanan şehit ve gazi aileleri dev Türk bayrağı açıp, Mehmetçiğe destek sloganları attı. Daha sonra şehit, gazi ve görevde olan Mehmetçikler için dua edildi.


BİŞHAK Başkanı Naim Tan açıklamasında, Avrupa'nın mülteci politikasını eleştirerek, "Biz 10 yıldır 5 milyon mülteciye bakıyoruz. 3-4 gündür birkaç bin mülteciye bakamayan Avrupa ülkeleri, onların üzerine ateş açma küstahlığı gösteriyorlar. Hani siz insan haklarına saygılıydınız, bu mu sizin insan hakları anlayışınız. Bize Suriye'de ne işiniz var diyenler, binlerce kilometre öteden gelip buraları işgal eden ABD'ye, Rusya'ya burada ne işiniz var diyemiyorlar, diyemezler. Çünkü bu içimizdeki hainler ABD'ye, Rusya'ya göbekten bağlıdırlar" dedi.


"Bunun siyasi partisi, siyasi görüşü olmaz"


Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ise, "3 tarafı denizlerle, 4 tarafı hainlerle sarılı bir kara parçasında yaşıyoruz. Buranın bedeli çok ağırdır. Geçmişten beri ta Osmanlı'dan bu yana çeşitli oyunlarla, çeşitli entrikalarla üzerimize geliyorlar. Mücahid Erbakan Hoca'nın dediği gibi bir mesele Suriye olursa, bilin mesele Suriye değil, mesele Türkiye'nin kendisidir. Şuan da bizleri bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar. Nasıl ki Suriyeliler bizim için Çanakkale'de şehit oldularsa, bizler de bugün onların birliği için, beraberliği için kardeşliği için orada şehit olmaya gidiyoruz. Eğer biz bugün Suriye'ye gitmezsek onlar 3-4 ay sonra Hatay'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Mardin'de, Hakkari'de bize gelecekler. Bu oyun çok büyük bir oyun. Onun için uyanık olalım, bir olalım. Bunun siyasi partisi, siyasi görüşü olmaz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:17 Kaynak: İHA
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