Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Bingöl'de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

30 dakika önce

Bingöl'de şehitler için mevlit okutuldu.

Bingöl'de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Bingöl'de şehitler için mevlit okutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında merkez Ulucamii'nde, tüm şehitler için mevlit okutuldu. Cuma Namazının ardından okunan mevlite Vali Kadir Ekinci, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, kurum amirler, STK temsilcileri, emniyet ve askeri personelle çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Muharrem Genç tarafından tüm şehitler için dua edildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:46 Kaynak: İHA

Polis, Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siyasi Parti Bayraklarıyla Türk Bayrakları Çöpe Atıldı Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 4 Yaralı Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 17:16:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]