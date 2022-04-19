Bingöl'de şehitlerin anısına fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika
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Bingöl'de şehitlerin anısına fidanlar toprakla buluştu

19.04.2022 09:04
Bingöl'de şehitlerin anısına fidanlar toprakla buluştu

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından şehitlerin anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından şehitlerin anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, İl Jandarma Komutanlığı kışlası içerisinde fidanlar toprakla buluştu.

Şehitlerin anısına 60 fidanı diken jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü personellerine çocuklar da yardım etti.

Ekipler, fidanlara can suyunu verdikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Orman İşletme Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de şehitlerin anısına fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika


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