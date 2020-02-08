Bingöl'de şehitlerin anısına

Bingöl'ün Genç ilçesinde şehitlerin anısına "Şühedaya Vefa" etkinliği yapıldı.

Bingöl-Genç Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğince Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ve Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) desteğiyle Genç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Vali Kadir Ekinci, programda, Elazığ depreminde, Bahçesaray'daki çığ afetinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Milletine, memleketine ve ülkesine dönük hassasiyetlerle kurulan dernekler ve vakıfların sayısının her geçen gün arttığını belirten Ekinci, bu gelişmeyi, devlet millet bütünlüğü adına sevinç ve gururla karşıladıklarını aktardı.

Ekinci, "Sivil toplumun gelişmesini ve çeşitli konularda inisiyatif alarak toplumsal barış ve huzura katkı sunmasını, büyümenin ve gelişmenin işareti olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede huzur ve güven dolu günler yaşadıklarını kaydeden Ekinci, birliği ve dirliği tehdit eden terörist sayısının ciddi şekilde azaldığını vurguladı.

Ekinci, artık terörden ve teröristten korkmayan, aksine terörün ve teröristin üzerine giden bir milletin varlığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"İşte, Diyarbakır anneleri örneği. Bir zamanlar böylesi bir davranış ciddi hayati risk idi. Ama bugün, yerlisi yabancısı, yaşlısı genci, sivil toplum kuruluşları ve sanatçıları ile toplumun hemen her kesiminden insanımız korkunun üzerine gidiyor, teröre ve teröriste meydan okuyor."

Pişman olup terör örgütünden kaçan, devletine ve milletine sığınanların sayısının her gün yükseldiğini aktaran Ekinci, toplumda terör karşıtı bir blok oluştuğunu söyledi.

Vali Ekinci, bu günlere kolay gelinmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük sıkıntılar çektik, gözyaşı döktük, yetimlerimiz ve dullarımız oldu. Ama hamdolsun, şehitlerimizin mübarek kanları, gazilerimizin unutulmaz kahramanlıkları bizleri bugünlere taşıdı. Polisimiz, askerimiz, güvenlik korucularımız ve nice isimsiz kahramanımız, olağanüstü fedakarlıklar, korkusuz, net ve istikrarlı duruşları ile bu huzurlu günlere vesile oldular. Allah hepsinden razı olsun."

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de Genç ilçesinin birbirinden değerli kahramanlık hikayeleriyle anılmayı hak ettiğini belirtti.

İlçede geçmişten bu yana ezanın susmasına, bayrağın indirilmesine asla izin verilmediğini vurgulayan Sözen, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizin hatıraları sadece fotoğraf karelerinden ibaret değil. Genç aslında yıllarca terörle anılan bir ilçe oldu. Genç'te can, cananlar, yar verdik, yardan geçtik ama bir şeye asla izin vermedik. Bu ilçemizde ezanımızın susmasına, bayrağımızın inmesine, onur ve şerefimizin ayaklar altında çiğnenmesine asla izin vermedik. Bu konuda emeği geçen dava arkadaşlarımızdan Allah razı olsun."

BİŞHAK Başkanı Naim Tan ise şehitlere vefa için bir arada olduklarını, şehitleri ve onların emanetlerini unutmayacaklarını belirtti.

Program, şehit yakınlarına Kur'an-ı Kerim ve plaket verilmesi ile sona erdi.