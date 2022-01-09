BİNGÖL'DE SEZONUN AÇILDIĞI KAYAK MERKEZİNE YOĞUN İLGİ - Son Dakika

Elazığ kara yolu üzerinde bulunan Hesarek Kayak Merkezi'nde, sezon açıldı. Kayak severlerin ilk haftadan merkeze ilgisi yoğun oldu.

Bingöl'e 35 kilometre uzaklıkta Dikme Köyü yakınlarındaki Hesarek Dağı zirvesinde bulunan ve 1600 metre pist uzunluğuna sahip, 70 yatak kapasiteli otel binası, teleski, telesiyej ve baby lift bölümlerinden oluşan Hesarek Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Hafta sonu tatilini fırsat bilerek Hesarek Kayak Merkezi'ne gelen çok sayıda kayak tutkunu, kayak yaparak hafta sonlarının tadını çıkardı. Kayak yapamayanlar ise halay çekerek eğlendi. Bazı aileler de çocuklarıyla birlikte kar kızağıyla kaydı.

'HAFTA SONU KAYAK KEYFİ YAPIYORUZ'

Sezonun açılmasıyla birlikte hafta sonu tatilini arkadaşlarıyla değerlendirdiğini söyleyen Salih İkiz, 'Bingöl Devlet Hastanesi'nde laborant olarak çalışıyorum. Hafta sonları arkadaşlarımla kayak keyfi yaşıyoruz. Buranın güzel bir sosyal yaşam merkezi haline gelmiş olması bizleri memnun etti' dedi. Batman'dan gelen Mehmet Bahçeci, Öğretmenim. Hafta sonunu tatilini geçirmek için geldim. Kış turizmi için bence çok güzel ve harika bir yer. Hem acemiler için hem de profesyonel kayakçılar için gayet uygun bir kayak merkezi diye konuştu. Malatyalı Bayram Şimşek, hafta sonu tatilinin keyfini çıkarmak için kayak merkezine geldiğini belirterek, kayak yaparak hoş bir zaman geçirdiğini söyledi.