Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Şiddetli Fırtına

Bingöl'de Şiddetli Fırtına

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde fırtına nedeniyle bir okul ile birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu, köy yolları kapandı.

Bingöl'de Şiddetli Fırtına, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde fırtına nedeniyle bir okul ile birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu, köy yolları kapandı.

Karlıova'da dün öğleden itibaren etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Vatandaşlar fırtınanın etkisi ile evlerinden çıkmakta güçlük yaşarken, sık sık elektrik kesintisi yaşandı.

Fırtına nedeniyle Karlıova Anadolu Lisesi ile ilçede bulunan birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu.


Oluşan tipi nedeniyle ilçeye bağlı 10 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Özel İdare ekiplerince kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Karlıova, Bingöl, Güncel
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