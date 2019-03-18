Bingöl'de Şiddetli Fırtına
1 saat önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde fırtına nedeniyle bir okul ile birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu, köy yolları kapandı.
Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde fırtına nedeniyle bir okul ile birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu, köy yolları kapandı.
Karlıova'da dün öğleden itibaren etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.
Vatandaşlar fırtınanın etkisi ile evlerinden çıkmakta güçlük yaşarken, sık sık elektrik kesintisi yaşandı.
Fırtına nedeniyle Karlıova Anadolu Lisesi
ile ilçede bulunan birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu.
Oluşan tipi nedeniyle ilçeye bağlı 10 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Özel İdare ekiplerince kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:19 Kaynak: AA
Farklı Bir Alabalık Irkı Geliştirmek İstedi, Ortaya Çift Başlı Alabalık Çıktı
Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi
Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız?
İstanbul'un Nüfusu Son 5 Yılda Artarak 131 Ülkeyi Geride Bıraktı