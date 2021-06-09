Şiddetli fırtına tekstil atölyelerinin çatısını uçurdu - Son Dakika

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, hasar tespit çalışmasının havanın normalleşmesiyle yapılacağı öğrenildi.

Akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Simani Mahallesi'ndeki tekstil atölyelerinin çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

Bingöl 'de şiddetli fırtına nedeniyle tekstil atölyelerinin çatısı uçtu.

S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez