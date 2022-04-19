Bingöl'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, otomobiller zarar gördü - Son Dakika
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Bingöl'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, otomobiller zarar gördü

19.04.2022 21:03

Bingöl'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, otomobiller zarar gördü Bingöl'de iftar saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu.

Bingöl'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, otomobiller zarar gördü

BİNGÖL - Bingöl'de iftar saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Yerinden sökülen çatılar, park halindeki otomobillere zarar verdi.

Bingöl genelinde etkili olan rüzgar, saat 19.00 sıralarında şiddetlendi. Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir yurdun çatıları rüzgardan dolayı yerinden söküldü. Sökülen ve uçan çatılar, park halinde bulunan otomobillere zarar verdi. Otomobillerinin zarar gördüğünü fark eden vatandaşlar durumu emniyet, itfaiye, zabıta ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye ekipler ise zarar gören otomobiller ve binalarda inceleme başlattı.

Olayda can kaybı ve yaralamanın olmadığını belirten merkez İnönü Mahallesi Muhtarı Şemşettin Işık, "Mahallemizde bir doğa olayı yaşanmıştır. Mahallemizde bulunan bir yurdun çatısı esen rüzgardan dolayı uçmuş, arkadaşların araçları park halindeyken iftar saatinde bu kaza meydana geldi. Şanslı olmamızın sebebi can kaybının olmamasıdır. Araçlar zarar gördü, devletimiz burada. İtfaiye, zabıta, AFAD burada. Ne gerekiyorsa toparlayacağız Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.

Bingöl'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, otomobiller zarar gördü
Bingöl'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, otomobiller zarar gördü
Bingöl'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, otomobiller zarar gördü
Bingöl'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, otomobiller zarar gördü
Bingöl'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, otomobiller zarar gördü
Bingöl'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, otomobiller zarar gördü

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İtfaiye, Bingöl, Zabıta, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, otomobiller zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, otomobiller zarar gördü - Son Dakika
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