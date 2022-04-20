BİNGÖL'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; YURDUN ÇATISI UÇTU, 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
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BİNGÖL'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; YURDUN ÇATISI UÇTU, 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

20.04.2022 14:23

BİNGÖL'de, şiddetli rüzgarda öğrenci yurdunun çatısı uçtu; düşen parçalar, 5 araçta hasara neden oldu.

BİNGÖL'de, şiddetli rüzgarda öğrenci yurdunun çatısı uçtu; düşen parçalar, 5 araçta hasara neden oldu. Minarenin uzun süre sallanması ise kameraya yansıdı.

Kentte dün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Karşıyaka Mahallesi'ndeki Hazreti Osman Camisi'nin minaresi, uzun süre sallandı. Minarenin rüzgarda sağa sola doğru gidip geldiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İnönü Mahallesi'nde de öğrenci yurdunun çatısı uçarken, düşen parçalar, 5 araca hasar verdi. Bu anlar da kameraya yansıdı.

BİNGÖL'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; YURDUN ÇATISI UÇTU, 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
BİNGÖL'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; YURDUN ÇATISI UÇTU, 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
BİNGÖL'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; YURDUN ÇATISI UÇTU, 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
BİNGÖL'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; YURDUN ÇATISI UÇTU, 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
BİNGÖL'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; YURDUN ÇATISI UÇTU, 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
BİNGÖL'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; YURDUN ÇATISI UÇTU, 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

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BİNGÖL'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR BİNANIN ÇATISINI UÇURDU 5 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ BİNGÖL'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR BİNANIN ÇATISINI UÇURDU 5 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ Şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu Şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİNGÖL'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; YURDUN ÇATISI UÇTU, 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİNGÖL'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR; YURDUN ÇATISI UÇTU, 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
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