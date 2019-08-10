Bingöl'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşanan silahlı kavgada yaralanan 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.
Bingöl Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:49 Kaynak: İHA
'ün Karlıova
ilçesinde yaşanan silahlı kavgada yaralanan 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Taşlıçay
köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı A.T. ile kardeşler M.A., Ö.A. ve G.A. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından A.T. silahla ateş ederek 3 kardeşi çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralanan 3 kardeş, Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan kısa bir süre önce askerden gelen M.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Şüpheli A.T. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - BİNGÖL
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