Son Dakika Haberleri: Bingöl'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Bingöl'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Taşlıçay köyünde, 2 ailenin çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aile büyüklerinin de karışmasının ardından çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Musab Aydar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:10 Kaynak: AA
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